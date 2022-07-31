Strategic Culture: выборы в Италии приведут к необычному диалогу Евросоюза с Путиным

«Как только итальянская коалиция будет создана, диалог – чего мы еще не видели со стороны ЕС – начнется с Путиным. Италия является страной – основателем Евросоюза, и она слишком велика, чтобы позволить ей рухнуть. Это значит, что Франции и Германии придется поддерживать ее на аппарате жизнеобеспечения», – сказано в статье.