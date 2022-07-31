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Strategic Culture: выборы в Италии приведут к необычному диалогу Евросоюза с Путиным

Strategic Culture: выборы в Италии приведут к необычному диалогу Евросоюза с Путиным
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Евросоюз начнет необычный диалог с президентом России Владимиром Путиным после досрочных выборов в Италии. Такое мнение выразил британский журналист Мартин Джей.

Автор в статье для Strategic Culture отметил, что премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку на фоне кризиса в еврозоне. По его словам, после досрочных выборов к власти придут крайне правые политические группы, которые восхищаются Путиным, передает «ПолитРоссия».

«Как только итальянская коалиция будет создана, диалог – чего мы еще не видели со стороны ЕС – начнется с Путиным. Италия является страной – основателем Евросоюза, и она слишком велика, чтобы позволить ей рухнуть. Это значит, что Франции и Германии придется поддерживать ее на аппарате жизнеобеспечения», – сказано в статье.

Джей также добавил, что Европа начнет отказываться от участия в украинском кризисе.

Ранее стало известно, что в Милане итальянцы вышли на улицу с требованием прекратить поставки оружия Украине. Организаторами выступили представители правой организации Lealtа & Azione.

Евросоюз Италия Путин Россия
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