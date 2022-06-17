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Strategic Culture: Вашингтон планирует сделать Зеленского главным «козлом отпущения»

Strategic Culture: Вашингтон планирует сделать Зеленского главным «козлом отпущения»
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Шаткий союз президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского начал разваливаться. В скором времени лидер Украины и вовсе станет «козлом отпущения», заявил британский журналист Мартин Джей в статье для издания Strategic Culture.

В течение нескольких недель Байден пытался обвинить Россию во всех проблемах, возникших в стране с февраля. Однако американцы ему не поверили. В связи с этим Вашингтону придется найти нового «козла отпущения», на роль которого отлично подходит Зеленский. Помимо прочего, его можно обвинить в растрачивании американского бюджета, передает «ПолитРоссия».

«Это только вопрос времени, когда Зеленский станет отчужденным из-за того, что Байден укажет на него пальцем и обвинит в крахе американской экономики», — отметил Джей.

Еще одна причина отдаления Байдена от Зеленского — стремление президента США сблизиться с Россией, говорится в статье. Вашингтон осознает, что сотрудничество с Москвой принесет больше выгоды, поэтому начинает искать точки соприкосновения.

США уже упрекали Украину в «политической глухоте». При этом Киев ответил Вашингтону взаимными обвинениями, передает «Царьград».

Байден Зеленский козел отпущения
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