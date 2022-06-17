В течение нескольких недель Байден пытался обвинить Россию во всех проблемах, возникших в стране с февраля. Однако американцы ему не поверили. В связи с этим Вашингтону придется найти нового «козла отпущения», на роль которого отлично подходит Зеленский. Помимо прочего, его можно обвинить в растрачивании американского бюджета, передает «ПолитРоссия».