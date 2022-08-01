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Strategic culture предсказало «ссоры» Брюсселя с Шольцем и Макроном из-за Путина

Strategic culture предсказало «ссоры» Брюсселя с Шольцем и Макроном из-за Путина
globallookpress.com/IMAGO/Reiner Zensen

В скором времени Брюссель начнет «ссориться» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцев. Все из-за попыток последних наладить взаимодействие с Москвой, написал в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей. 

Как отметил эксперт, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла выстроить адекватный диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Из-за этого между ней и другими европейскими лидерами могут возникнуть разногласия. 

«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным», — указал Джей.

Он добавил, что Германия уже начала попытки наладить отношения с РФ. Недавно Берлин задержал принятие очередного пакета финансовой помощи для Украины, при этом Киев так и не получил обещанную партию танков.

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