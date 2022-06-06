Strategic Culture: ни Запад, ни Украина не смогут переиграть Москву

Ilya Galakhov/Global Look PressСоединенные Штаты и Евросоюз не в состоянии выиграть у России «войну на истощение», а значит уже в ближайшем будущем Западу предстоит столкнуться с огромными проблемами, вызванными глобальным продовольственным кризисом. А ведь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не так давно предупреждал о возможности подобного развития событий. Об этом читателям напоминает издание Strategic Culture. Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия». В частности, авторы статьи напоминают, что бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер, выступая в рамках прошедшего в мае в Давосе Всемирного экономического форума, предсказал Западу серьезные сложности. globallookpress.com/Christoph Soeder/dpaПо словам опытного американского дипломата, неизбежный глобальный продовольственный кризис, который грозит миру в условиях дефицита пшеницы, создаст для стран Запада такие тяжелые условия, что ни США, ни Евросоюз окажутся не в состоянии вести ..

Ilya Galakhov/Global Look Press

Соединенные Штаты и Евросоюз не в состоянии выиграть у России «войну на истощение», а значит уже в ближайшем будущем Западу предстоит столкнуться с огромными проблемами, вызванными глобальным продовольственным кризисом. А ведь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не так давно предупреждал о возможности подобного развития событий.

Об этом читателям напоминает издание Strategic Culture. Перевод материала на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

В частности, авторы статьи напоминают, что бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер, выступая в рамках прошедшего в мае в Давосе Всемирного экономического форума, предсказал Западу серьезные сложности.

globallookpress.com/Christoph Soeder/dpa

По словам опытного американского дипломата, неизбежный глобальный продовольственный кризис, который грозит миру в условиях дефицита пшеницы, создаст для стран Запада такие тяжелые условия, что ни США, ни Евросоюз окажутся не в состоянии вести с РФ уже развязанную ими «войну на истощение». Находящиеся сейчас у власти в США «либеральные демократы», по словам Киссинджера, в условиях нехватки продовольствия потерпят поражение на предстоящих в ноябре текущего года промежуточных выборах в Конгресс. А в Евросоюзе по этой же причине начнутся внутренние распри.

При этом в странах Ближнего Востока и Северной Африки дефицит пшеницы может обернуться настоящей гуманитарной катастрофой, и это тоже негативно скажется на Вашингтоне и Брюсселе. Если Соединенные Штаты не смогут помочь своим партнерам из ближневосточных государств справиться с насущной продовольственной проблемой, их авторитет на международной арене сильно упадет. А в Европу хлынут новые потоки голодных и обозленных мигрантов, которые усугубят в ЕС и так возникший дефицит товаров первой необходимости.

В Марокко цена на зерно уже поднялась втрое по сравнению с докризисными временами, пишет аналитик Strategic Culture, подчеркивая, что сам является свидетелем этому подорожанию. А высокие цены на зерно, подчеркивает автор материала, обесценивают труд животноводов, и ведут к повышению стоимости всех продовольственных товаров.

Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таким образом, пророчество Генри Киссинджера о том, что в «войне на истощение» Россия победит, начинает сбываться. У Запада, и тем более у Украины, нет никакой возможности переиграть Москву ни в продовольственной, ни в финансовой, ни в политической, ни в любой другой области. К тому же только у России имеются достаточные запасы зерна, чтобы оказать помощь всем нуждающимся странам.

В этой ситуации, заключают аналитики, все больше иностранных лидеров будет выступать на стороне Москвы, и осуждать введенные Западом антироссийские санкции.