Страны ОПЕК скорректировали прогноз по уровню нефтедобычи в России

Организация стран-экспортеров нефти в своем ежемесячном аналитическом докладе увеличила прогноз по добыче нефти и газового конденсата в России в текущем году на 0,25 млн баррелей в сутки.
Добыча прогнозируется в объеме 10,88 млн б/с по сравнению с 10,63 млн б/с в июльском докладе. Корректировки обусловлены более высоким, чем ожидалось прежде, уровнем производства в последние два месяца.
Общий прогноз по добыче нефти и конденсата странами вне ОПЕК остался почти неизменным, так как положительные изменения в России компенсируются негативными в США и ряде иных государств.
Вместе с тем в 2023 году ОПЕК ожидает сокращение нефтедобычи в РФ на 0,4 млн б/с — до 10,5 млн баррелей в сутки. Организация также указала, что прогнозы в отношении России «характеризуются высоким уровнем неопределенности».