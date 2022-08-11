Страны ОПЕК скорректировали прогноз по уровню нефтедобычи в России

Вместе с тем в 2023 году ОПЕК ожидает сокращение нефтедобычи в РФ на 0,4 млн б/с — до 10,5 млн баррелей в сутки. Организация также указала, что прогнозы в отношении России «характеризуются высоким уровнем неопределенности».