Страны массово отказываются от участия в Евровидении

После победы Украины на Евровидении многие вещатели заговорили о том, что страны начнут отказываться от участия в конкурсе в 2023 году. Стало известно о решении Черногории, Болгарии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины воздержаться от участия в «соревновании», сообщает группа Eurovision Song Contest в социальной сети «ВКонтакте».