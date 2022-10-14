Страны массово отказываются от участия в Евровидении

Страны-участницы буквально бегут с песенного конкурса «Евровидение». Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина и Северная Македония отказались участвовать в конкурсе из-за подтасовок в голосовании жюри в 2022 году.
После победы Украины на Евровидении многие вещатели заговорили о том, что страны начнут отказываться от участия в конкурсе в 2023 году. Стало известно о решении Черногории, Болгарии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины воздержаться от участия в «соревновании», сообщает группа Eurovision Song Contest в социальной сети «ВКонтакте».
Среди причин подобного решения также называют «финансовое положение», которое не позволяет названным странам отдавать огромные взносы и оплачивать выступления своих представителей.
Согласно мнению экспертов, волна отказов будет только увеличиваться и конкурс пройдет с урезанным составом.