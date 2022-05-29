Страны ЕС так и не достигли единого мнения по поводу эмбарго на российскую нефть

Количество стран, выступающих против отказа от покупки нефти у России, заметно увеличилось. При этом накал антироссийской риторики у политиков ЕС не спадает. Однако популизм и позерство перед США не имеют ничего общего с желанием политиков ЕС переходить от слов к делу. Они бы вообще не стали вводить санкции против РФ, если б не было необходимости «сохранить лицо».