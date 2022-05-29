Страны ЕС так и не достигли единого мнения по поводу эмбарго на российскую нефть

Страны ЕС так и не смогли договориться между собой по поводу введения эмбарго на российскую нефть в Европу, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на немецкое издание Spiegel.
Количество стран, выступающих против отказа от покупки нефти у России, заметно увеличилось. При этом накал антироссийской риторики у политиков ЕС не спадает. Однако популизм и позерство перед США не имеют ничего общего с желанием политиков ЕС переходить от слов к делу. Они бы вообще не стали вводить санкции против РФ, если б не было необходимости «сохранить лицо».
Среди лидеров ЕС заметен серьезный раскол перед саммитом в Брюсселе, где должно пройти обсуждение новых антироссийских санкций. Все активнее выступают против эмбарго на нефть Болгария, Чехия и Словакия. Премьер-министр Венгрии давно уже дал понять, что против такой меры, поэтому вообще отказывается говорить про эмбарго.
«Венгрия, которая больше, чем любая другая страна, зависит от российской нефти, продолжает упорно блокировать эмбарго. Глава правительства Виктор Орбан наотрез отказался вообще обсуждать эту тему на специальном саммите ЕС. Венгрия стала главным препятствием для прекращения поставок. Орбан уже поссорился со своими бывшими ближайшими союзниками в ЕС, прежде всего с Польшей. Варшава теперь является “главным антагонистом” Будапешта», – отметили аналитики Spiegel.
Виктор Орбан противостоит давлению ЕС и угрозам, которые стали поступать со стороны Украины. Его смелость оценили другие представители европейских стран, поэтому количество противников эмбарго на нефть стало увеличиваться.