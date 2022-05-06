Страны ЕС с начала мая увеличили закупки российского газа для заполнения хранилищ

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко отмечает, что некоторые страны ЕС (например, Австрия) зависят на 100% от поставок российского газа. При этом запасы сырья в подземных хранилищах находятся на низком уровне — в среднем 35% по Европе.