Страны ЕС с начала мая увеличили закупки российского газа для заполнения хранилищ

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Страны Евросоюза с начала мая активно наращивают закупки российского газа для заполнения хранилищ. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Заполнить свои ПХГ страны ЕС планируют на 80% к 1 ноября. Данное решение связано с учетом скачка цен на энергоресурсы минувшей осенью.
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко отмечает, что некоторые страны ЕС (например, Австрия) зависят на 100% от поставок российского газа. При этом запасы сырья в подземных хранилищах находятся на низком уровне — в среднем 35% по Европе.
«По последним законодательным актам ЕС уже к 1 ноября для беспроблемного прохождения отопительного сезона хранилища должны быть заполнены на 80%», — заявил в беседе с «МК» эксперт.
Глава AMarkets Артем Деев сообщил, что заменить российский газ быстро у европейцев не получится. Намерение ЕС снизить зависимость от голубого топлива приведет лишь к экономическим проблемам, отметил он.