Страны ЕС назвали 20 мая крайним сроком оплаты поставок газа из РФ

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Страны ЕС решили назначить 20 мая крайним сроком для оплаты российского газа и пока не определились с общей позицией по расчетам за энергоресурс, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Некоторые государства уже завели рублевые счета в «Газпромбанке» и даже заплатили за поставки сырья. Тем не менее некоторые политики ЕС стараются «сохранить лицо» и продолжают делать заявления о нежелании переходить в расчеты в рублях.
В ЕС не до конца разобрались в новой системе оплаты. Их смущает необходимость заводить два счета (рублевый и валютный), а также то, что платежи за газ будут считаться завершенными только после их перевода в рубли на территории РФ. Они настаивают, что это обход санкций ЕС, хотя ЕК официально признала и заявила, что это не так.
«Газпром» приостановил поставку газа Польше и Болгарии, которые отказались платить рублями за покупку энергоресурса. Ограничение будет действовать до поступления денег.