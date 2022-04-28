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    Страны ЕС назвали 20 мая крайним сроком оплаты поставок газа из РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Страны ЕС назвали 20 мая крайним сроком оплаты поставок газа из РФ

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    Федеральное агентство новостей

    Страны ЕС решили назначить 20 мая крайним сроком для оплаты российского газа и пока не определились с общей позицией по расчетам за энергоресурс, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Некоторые государства уже завели рублевые счета в «Газпромбанке» и даже заплатили за поставки сырья. Тем не менее некоторые политики ЕС стараются «сохранить лицо» и продолжают делать заявления о нежелании переходить в расчеты в рублях.

    В ЕС не до конца разобрались в новой системе оплаты. Их смущает необходимость заводить два счета (рублевый и валютный), а также то, что платежи за газ будут считаться завершенными только после их перевода в рубли на территории РФ. Они настаивают, что это обход санкций ЕС, хотя ЕК официально признала и заявила, что это не так.

    «Газпром» приостановил поставку газа Польше и Болгарии, которые отказались платить рублями за покупку энергоресурса. Ограничение будет действовать до поступления денег.

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