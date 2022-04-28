Страны ЕС назвали 20 мая крайним сроком оплаты поставок газа из РФ

В ЕС не до конца разобрались в новой системе оплаты. Их смущает необходимость заводить два счета (рублевый и валютный), а также то, что платежи за газ будут считаться завершенными только после их перевода в рубли на территории РФ. Они настаивают, что это обход санкций ЕС, хотя ЕК официально признала и заявила, что это не так.