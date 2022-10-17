Страховые компании настаивают на использовании б/у автозапчастей. Названы самые дефицитные комплеткующие в России

Как пишут «Известия», страховые компании настаивают на том, что нужно разрешить использовать б/у комплектующие для ремонта по ОСАГО из-за продолжающегося дефицита запчастей и планируют обсудить это с ЦБ.

На данный момент к операционному заказу недоступны примерно 25–30% запчастей, о чем рассказал директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Иван Попов. В дефиците стекла, комплектующие систем безопасности и электропроводки, а также детали кузова и салона.

В первую очередь нехватка деталей касается автомобилей таких марок, как BMW, Mercedes, Land Rover, MINI, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Citroen, Renault, DS, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Lexus, Infiniti, и VAG, за исключением «народного» Volkswagen Polo.





Директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин заявил, что примерно 70% отсутствующих на российском рынке запчастей можно заменить аналогами, которые по качеству ничуть не уступают оригиналам. Однако 15% деталей полностью отсутствуют на рынке и в случае поломки владельцу придется выбирать между ремонтом поврежденной запчасти и заменой на уже бывшую в употреблении деталь в рабочем состоянии.

Существуют сложности и с ремонтом машин новых моделей, для которых производители запчастей пока не наладили выпуск аналогов. В этом случае придется заказывать оригинальные комплектующие, ввоз которых в страну возможен только по схеме параллельного импорта. В некоторых случаях срок ожидания может достигать трех месяцев и более.