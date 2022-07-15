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Страдают лидеры ЕС: пользователи Сети рассказали о мифическом «проклятии Зеленского»

Страдают лидеры ЕС: пользователи Сети рассказали о мифическом «проклятии Зеленского»
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Украинский президент Владимир Зеленский обладает мифическим «проклятьем». К такому выводу пришли пользователи Сети.

Юзеры обратили внимание, что все высокопоставленные чиновники Евросоюза, которые пожимали руку украинскому лидеру, внезапно объявили об увольнении по различным обстоятельствам.

В частности, от «проклятья Зеленского» уже пострадали премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава эстонского правительства Кая Каллас и руководитель кабинета министров Италии Марио Драги.

В Сети подметили, что такими темпами с президентом Украины будут говорить исключительно через непроницаемую перегородку.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку своего премьера Марио Драги.

Зеленский проклятье Украина
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