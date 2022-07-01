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Страдающий СМА петербуржец подал иск в суд на комздрав

Страдающий СМА петербуржец подал иск в суд на комздрав
Photo by form PxHere

В Северной столице мужчина, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), подал иск к городскому комздраву. Местный житель потребовал профильное ведомство обеспечить его необходимым лекарством, которое производят в Швейцарии. Дело было принято к рассмотрению, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Мужчина болен СМА и ему требуется принимать недоступный препарат ежедневно в течение всей жизни», — говорится в сообщении.

Данную информацию подтвердили врачи в протоколе медицинской комиссии. Согласно заключению, петербуржцу необходимо регулярно проходить терапию с использованием лекарства Рисдиплам (Эврисди).

В России препарат был официально допущен к применению два года назад. В суде сообщили истцу, что его вопрос решится в течение месяца. Однако положительного решения пообещать мужчине не смогли.

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RusNewsToday24
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