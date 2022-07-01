Страдающий СМА петербуржец подал иск в суд на комздрав

В Северной столице мужчина, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), подал иск к городскому комздраву. Местный житель потребовал профильное ведомство обеспечить его необходимым лекарством, которое производят в Швейцарии. Дело было принято к рассмотрению, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Мужчина болен СМА и ему требуется принимать недоступный препарат ежедневно в течение всей жизни», — говорится в сообщении.
Данную информацию подтвердили врачи в протоколе медицинской комиссии. Согласно заключению, петербуржцу необходимо регулярно проходить терапию с использованием лекарства Рисдиплам (Эврисди).
В России препарат был официально допущен к применению два года назад. В суде сообщили истцу, что его вопрос решится в течение месяца. Однако положительного решения пообещать мужчине не смогли.