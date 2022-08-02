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Страдающая от энергокризиса ФРГ стала перехватывать у Индии российский СПГ

Страдающая от энергокризиса ФРГ стала перехватывать у Индии российский СПГ
globallookpress.com / Christian Charisius/dpa/PD

Индийской компании Gail пришлось уменьшить поставки газа по стране, поскольку она стала получать меньше СПГ с Ямала. Это произошло из-за того, что ФРГ взяла под контроль Gazprom Marketing and Trading Singapore (GM&T Singapore), занимающуюся закупкой топлива и поставкой сырья из России, сообщает Reuters.

Объемы сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» могут вместо Индии поступать в ФРГ. Германия могла пойти на такой шаг на фоне сокращения поставок газа по «Северному потоку».

Есть предположение, что до Gail не дошло несколько груженых СПГ танкеров. В это же самое время Gazprom Marketing and Trading Singapore предупредила индийскую компанию, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

Индия покупает СПГ на Ямале по выгодной цене — 500 долларов за тысячу кубометров. Сейчас сырье на рынке Азии стоит 1350 долларов за тысячу кубометров, то есть почти в три раза дороже.

ФРГ сейчас активно наполняет ПХГ «Реден» и «Йемгум», находящиеся под управлением оператора Astora, принадлежащего Gazprom Germania. Ежесуточно туда добавляется по 35 млн кубометров СПГ.

Германия Индия кризис в ЕС российский СПГ фрг
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