Страдающая от энергокризиса ФРГ стала перехватывать у Индии российский СПГ

Индийской компании Gail пришлось уменьшить поставки газа по стране, поскольку она стала получать меньше СПГ с Ямала. Это произошло из-за того, что ФРГ взяла под контроль Gazprom Marketing and Trading Singapore (GM&T Singapore), занимающуюся закупкой топлива и поставкой сырья из России, сообщает Reuters.
Объемы сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» могут вместо Индии поступать в ФРГ. Германия могла пойти на такой шаг на фоне сокращения поставок газа по «Северному потоку».
Есть предположение, что до Gail не дошло несколько груженых СПГ танкеров. В это же самое время Gazprom Marketing and Trading Singapore предупредила индийскую компанию, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства.
Индия покупает СПГ на Ямале по выгодной цене — 500 долларов за тысячу кубометров. Сейчас сырье на рынке Азии стоит 1350 долларов за тысячу кубометров, то есть почти в три раза дороже.
ФРГ сейчас активно наполняет ПХГ «Реден» и «Йемгум», находящиеся под управлением оператора Astora, принадлежащего Gazprom Germania. Ежесуточно туда добавляется по 35 млн кубометров СПГ.