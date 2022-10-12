Стоят за свое Отечество: политик ДНР Мартьянова рассказала о Героях фильма «Лучшие в аду»

Зампред Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова после просмотра фильма «Лучшие в аду» поделилась своими впечатлениями о ленте в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».
Предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production состоялся 4 октября в кинотеатре сети «Формула кино» в Петербурге, а уже на следующий день фильм стал доступен в социальной сети ЯRUS. Киноленту уже успели посмотреть около четырех миллионов зрителей.
Ознакомившись с сюжетом боевика «Лучшие в аду», Мартьянова выделила моменты, которые оказали на нее впечатление при просмотре картины и заставили сделать определенные выводы.
«Самая главная печаль заключается в том, что русские пошли против русских. На своей земле. И обе стороны – потомки народа-победителя, по-братски и героически сражавшегося на полях Великой Отечественной войны, умеют стоять до конца. Это у нас в крови. И наш противник, в умелых руках западных кукловодов, не собирается сдаваться. И готов умереть. Как готовы умереть и мы. Только мотивы у нас теперь разные.
Название фильма “Лучшие в аду” все-таки лучше интерпретировать в контексте земной жизни. Да, поля сражений – это форменный ад. И мастерство “вагнеровцев” в этом адище показывает, что они действительно лучшие. Но пусть они будут лучшими в раю, как монахи Пересвет и Ослябя, которые по благословению преподобного Сергия Радонежского, игумена Всея Руси, победили Мамая в Куликовской битве, освободив Русь от трехсотлетнего татаро-монгольского ига», — считает политик.
Мартьянова добавила, что всем рекомендует посмотреть фильм, в котором отчетливо демонстрируется, как «вагнеровцы» стоят за свое Отечество.
«Фильм рекомендую. Добавлю, что очень хочется еще фильмов о героях-ополченцах, простых ребятах, изменивших свою судьбу и меняющих судьбу нашей общей Родины – России», — заключила зампред Общественной палаты ДНР.
Сюжет фильма «Лучшие в аду» рассказывает о современных вооруженных конфликтах, а также о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. В картине блестяще показана операция отряда ЧВК «Вагнера». На постере, презентующем картину, можно увидеть девиз его главных героев.
«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит надпись.
Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев и другие популярные артисты театра и кино.
Напомним, что кинокомпания Aurum Production выпустила такие патриотические фильмы, как «Турист», «Ржев» и известную картину о Донбассе «Солнцепек».