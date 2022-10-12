Стоят за свое Отечество: политик ДНР Мартьянова рассказала о Героях фильма «Лучшие в аду»

«Самая главная печаль заключается в том, что русские пошли против русских. На своей земле. И обе стороны – потомки народа-победителя, по-братски и героически сражавшегося на полях Великой Отечественной войны, умеют стоять до конца. Это у нас в крови. И наш противник, в умелых руках западных кукловодов, не собирается сдаваться. И готов умереть. Как готовы умереть и мы. Только мотивы у нас теперь разные.

Название фильма “Лучшие в аду” все-таки лучше интерпретировать в контексте земной жизни. Да, поля сражений – это форменный ад. И мастерство “вагнеровцев” в этом адище показывает, что они действительно лучшие. Но пусть они будут лучшими в раю, как монахи Пересвет и Ослябя, которые по благословению преподобного Сергия Радонежского, игумена Всея Руси, победили Мамая в Куликовской битве, освободив Русь от трехсотлетнего татаро-монгольского ига», — считает политик.