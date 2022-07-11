Стоянов назвал размер своей «нищенской» зарплаты в начале 90-х

Актер Юрий Стоянов испытывал колоссальные финансовые проблемы после распада Советского Союза, получая в театре «нищенскую» зарплату, передает Teleprogramma.pro.
По словам артиста, после развала СССР «все было сломано», а людям творческих профессий приходилось в буквальном смысле выживать. На этом фоне семья Стоянова столкнулась с болезнью отца, однако не могла себе позволить купить ему даже лекарства.
«У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить», — поделился артист.
В 1993 году папа Юрия Стоянова умер.
Ранее СМИ выяснили размер пенсий знаменитых российских артистов. Так, юмористы Евгений Петросян и его бывшая супруга Елена Степаненко получают пособие по старости около 50 тысяч рублей.