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Стоянов назвал размер своей «нищенской» зарплаты в начале 90-х

Стоянов назвал размер своей «нищенской» зарплаты в начале 90-х
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Актер Юрий Стоянов испытывал колоссальные финансовые проблемы после распада Советского Союза, получая в театре «нищенскую» зарплату, передает Teleprogramma.pro.

По словам артиста, после развала СССР «все было сломано», а людям творческих профессий приходилось в буквальном смысле выживать. На этом фоне семья Стоянова столкнулась с болезнью отца, однако не могла себе позволить купить ему даже лекарства.

«У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить», — поделился артист.

В 1993 году папа Юрия Стоянова умер.

Ранее СМИ выяснили размер пенсий знаменитых российских артистов. Так, юмористы Евгений Петросян и его бывшая супруга Елена Степаненко получают пособие по старости около 50 тысяч рублей.

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