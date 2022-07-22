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Стоцкая впервые отреагировала на слухи о себе, Киркорове и Ани Лорак в униформе

Стоцкая впервые отреагировала на слухи о себе, Киркорове и Ани Лорак в униформе
Anatoly Lomohov/Russian Look

Певица и Актриса Анастасия Стоцкая рассказала, какие отношения связывают ее со знаменитым российским поп-исполнителем Филиппом Киркоровым.

Стоцкая решила не оказываться в стороне и прокомментировала последние слухи о Киркорове и о своей персоне. Поп-король якобы заставил ее и Ани Лорак переодеться в костюмы прислуги и затем мыть полы.

«Какая же это глупость, я эту дичь не читаю», — отвечала Стоцкая, отметив, что за свою жизнь не видела более бредовых сообщений.

Анастасия Стоцкая записала с Киркоровым два дуэта в 2003 и в 2004 году, при этом отрицает всякую связь с певцом и распространяемые СМИ слухи.

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RusNewsToday24
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