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    Сторонников неонацистской группировки задержали в Москве при подготовке терактов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута

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    pixabay.com
    pixabay.com

    Силовики задержали сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» в Москве. По информации ФСБ, радикалы планировали теракты и массовые убийства ко Дню Победы.

    Правоохранительным органам удалось задержать их при подготовке убийств бездомных. По данным ФСБ, националисты выполняли поручение лидера организации Егора Краснова, передает РИА Новости.

    «Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки “Маньяки Культ Убийства” при попытке заживо сжечь бездомных с помощью “коктейлей Молотова”», — сообщили в ведомстве.

    Видео с поджогом молодые люди намеревались распространить в Сети. Таким образом они хотели привлечь новых сторонников. Отмечается, что ранее была доказана причастность радикалов к нападениям на мигрантов. Краснов при этом курировался спецслужбами Украины.

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