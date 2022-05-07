Сторонников неонацистской группировки задержали в Москве при подготовке терактов

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Силовики задержали сторонников неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» в Москве. По информации ФСБ, радикалы планировали теракты и массовые убийства ко Дню Победы.
Правоохранительным органам удалось задержать их при подготовке убийств бездомных. По данным ФСБ, националисты выполняли поручение лидера организации Егора Краснова, передает РИА Новости.
«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки “Маньяки Культ Убийства” при попытке заживо сжечь бездомных с помощью “коктейлей Молотова”», — сообщили в ведомстве.
Видео с поджогом молодые люди намеревались распространить в Сети. Таким образом они хотели привлечь новых сторонников. Отмечается, что ранее была доказана причастность радикалов к нападениям на мигрантов. Краснов при этом курировался спецслужбами Украины.