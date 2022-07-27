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Стоматолог Шемякина сообщила, какие детские привычки могут спровоцировать рак

Стоматолог Шемякина сообщила, какие детские привычки могут спровоцировать рак
pxhere.com

Врач-стоматолог Людмила Шемякина рассказала, какие детские привычки могут привести к серьезным последствиям в будущем. Некоторые из них могут стать «залогом» рака.

Эксперт отметила, что желание сосать предметы формирует неправильный прикус. Кроме того, это грозит стираемостью зубов и дефектами эмали.

Особое внимание врач уделила соске. Шемякина отметила: необходимо отказаться от нее до года. В противном случае челюсти не будут смыкаться правильно. Дополнительно важно научить ребенка регулярно чистить зубы.

  «Небезопасная привычка — закусывание слизистой нижней губы и прикусывание боковых поверхностей языка. В этом случае происходит хроническая травмирование слизистой. А это реальная угроза развития рака», — сообщила Шемякина в комментарии для Общественной Службы Новостей.  

Она также рассказала, как предотвратить воспаление слизистой рта. Чтобы ребенок не испытывал подобных проблем, ему нужно перестать грызть разные предметы.

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