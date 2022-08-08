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Стоматолог Колесниченко рассказала о перспективах импортозамещения в отрасли

Стоматолог Колесниченко рассказала о перспективах импортозамещения в отрасли
pxhere.com

Производство современных стоматологических имплантатов вскоре начнется в особой экономической зоне «Дубна». Об этом рассказала руководитель сети стоматологических клиник Марина Колесниченко.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что раньше в России практически не было производителей, которые могли бы составить конкуренцию западным. Она пояснила, что сейчас производство стоматологических материалов в стране находится в зачаточном состоянии. Намного рентабельнее было покупать товары за рубежом, чем с нуля отлаживать производство.

Сейчас ситуация изменилась, поэтому в сфере стоматологического производства следует ожидать продвижения. По мнению специалиста, на запуск полноценного производства стоматологических материалов в России потребуется примерно 2 – 3 года.

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