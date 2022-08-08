Стоматолог Колесниченко рассказала о перспективах импортозамещения в отрасли

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что раньше в России практически не было производителей, которые могли бы составить конкуренцию западным. Она пояснила, что сейчас производство стоматологических материалов в стране находится в зачаточном состоянии. Намного рентабельнее было покупать товары за рубежом, чем с нуля отлаживать производство.