Стоматолог Кадиева объяснила опасность отбеливания зубов народными методами

Некоторые люди пытаются бороться с желтизной зубов народными методами, однако они могут навредить полости рта, рассказала стоматолог-терапевт Ният Кадиева.
Домашние средства для отбеливания, такие как уголь, сода и соль представляют собой абразивные вещества, частички которых эффективно удаляют налет. Подобные методы нужно использовать с осторожностью, так как они могут стереть зубную эмаль и повредить десны, рассказала врач Общественной Службе Новостей.
Слишком часто отбеливать зубы у стоматолога тоже не рекомендуется — это сделает их излишнее чувствительными. Проводить процедуру следует не чаще двух раз в год. При этом важно учитывать, что некоторые физиологические ограничения могут не позволить сделать зубы идеально белыми.