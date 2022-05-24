Стоматолог Кадиева объяснила опасность отбеливания зубов народными методами

Слишком часто отбеливать зубы у стоматолога тоже не рекомендуется — это сделает их излишнее чувствительными. Проводить процедуру следует не чаще двух раз в год. При этом важно учитывать, что некоторые физиологические ограничения могут не позволить сделать зубы идеально белыми.