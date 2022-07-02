Стоматолог Аверин объяснил, в каком случае человек может умереть при лечении зубов

Аллергия на анестезию и анафилактический шок — самая распространенная причина смерти при лечении зубов, рассказал врач-стоматолог Александр Аверин.
По словам специалиста, при анафилаксии усиливается негативная симптоматика, причем в сотни раз. На этом фоне у человека наступает аллергическая реакция.
«Наиболее частыми симптомами является отек кожи: в 80% случаев это крапивница, нарушение дыхательной функции, возникновение состояния, напоминающего астматический приступ», — приводит слова Аверина Общественная Служба Новостей.
Однако некоторым пациентам все же удается выжить после анафилактического шока. Одним из признаков этого состояния называют страх смерти, который резко возникает у пациента.