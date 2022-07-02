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Стоматолог Аверин объяснил, в каком случае человек может умереть при лечении зубов

Стоматолог Аверин объяснил, в каком случае человек может умереть при лечении зубов
pxhere.com

Аллергия на анестезию и анафилактический шок — самая распространенная причина смерти при лечении зубов, рассказал врач-стоматолог Александр Аверин.

По словам специалиста, при анафилаксии усиливается негативная симптоматика, причем в сотни раз. На этом фоне у человека наступает аллергическая реакция.

«Наиболее частыми симптомами является отек кожи: в 80% случаев это крапивница, нарушение дыхательной функции, возникновение состояния, напоминающего астматический приступ», — приводит слова Аверина Общественная Служба Новостей.

Однако некоторым пациентам все же удается выжить после анафилактического шока. Одним из признаков этого состояния называют страх смерти, который резко возникает у пациента.

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RusNewsToday24
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