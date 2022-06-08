Столярчук представил нового инфопартнера Медиагруппы «Патриот»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук представил нового инфопартнера — издание «25-й регион Владивосток».
«25-й регион Владивосток» информирует читателей обо всех самых главных событиях — от мира спорта до политики. Главный редактор издания Александр Ушаков отметил, что сотрудничество с «Патриотом» — это защита интересов России и ответ коллективному Западу в информационной войне.
«Только плечом к плечу совместными силами мы победим. Я уверен, что нам это под силу», — подтвердил слова коллеги Столярчук.
«Патриот» и «25-й регион Владивосток» планируют обмен эксклюзивным контентом и информирование читателей об актуальных событиях в России.