«25-й регион Владивосток» информирует читателей обо всех самых главных событиях — от мира спорта до политики. Главный редактор издания Александр Ушаков отметил, что сотрудничество с «Патриотом» — это защита интересов России и ответ коллективному Западу в информационной войне.