Столтенберг: усилия НАТО сконцентрированы на оказании военной помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оказание военной помощи Украине является на сегодняшний день одной из приоритетных задач организации.
С таким заявлением он выступил в ходе совместного заседания комитетов по обороне и внешней политике Европарламента. По его словам, Североатлантический альянс сконцентрирован на помощи Украине вооружением, а не на присоединении страны к военно-политическому блоку.
«Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость», — объяснил он.
Ранее в России неоднократно призывали страны Запада прекратить поставки оружия на Украину. В Кремле отмечали, что накачка Киева вооружением может привести к негативным последствиям.