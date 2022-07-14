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Столтенберг: усилия НАТО сконцентрированы на оказании военной помощи Украине

Столтенберг: усилия НАТО сконцентрированы на оказании военной помощи Украине
globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оказание военной помощи Украине является на сегодняшний день одной из приоритетных задач организации.

С таким заявлением он выступил в ходе совместного заседания комитетов по обороне и внешней политике Европарламента. По его словам, Североатлантический альянс сконцентрирован на помощи Украине вооружением, а не на присоединении страны к военно-политическому блоку.

«Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость», — объяснил он.

Ранее в России неоднократно призывали страны Запада прекратить поставки оружия на Украину. В Кремле отмечали, что накачка Киева вооружением может привести к негативным последствиям.

НАТО помощь Украина
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