НАТО не намерен становиться стороной конфликта на Украине, поэтому Североатлантический альянс не отправит свои силы для участия в боевых действиях украинских войск, чтобы избежать полномасштабного конфликта с Россией. Об этом заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает ТАСС.
«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион. Поддержка [Украины] — да, но без прямого вовлечения в боевые действия», — заявил Столтенберг.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.