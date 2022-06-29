Столтенберг признал, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года

Североатлантический альянс готовился к конфронтации с Россией в течение 8 лет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, Альянс с 2014 года вел подготовку к противостоянию с Россией. Он выразил надежду, что ситуация на Украине завершится за столом переговоров, но на «условиях Украины».
Ранее сообщалось, что лидеры Североатлантического альянса объявили Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности Альянса». Соответствующее заявление содержит декларация саммита НАТО в Мадриде.