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Столтенберг признал, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года

Столтенберг признал, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года
w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Североатлантический альянс готовился к конфронтации с Россией в течение 8 лет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Альянс с 2014 года вел подготовку к противостоянию с Россией. Он выразил надежду, что ситуация на Украине завершится за столом переговоров, но на «условиях Украины».

Ранее сообщалось, что лидеры Североатлантического альянса объявили Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности Альянса». Соответствующее заявление содержит декларация саммита НАТО в Мадриде.

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