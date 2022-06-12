Столтенберг не исключил территориальные уступки России для урегулирования ситуации на Украине

НАТО помогает Украине, чтобы она могла иметь сильную позицию в переговорах с Россией. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Руководитель блока не исключил территориальные уступки России для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Хельсинки.
«Мир на Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир. НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — говорится в речи Столтенберга.
С 24 февраля на Украине продолжается военная операция России. Как утверждают в Минобороны, действия направлены на демилитаризацию и денацификацию соседней страны.