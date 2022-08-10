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Столтенберг: НАТО сожалеет о прекращении сотрудничества с Россией

Столтенберг: НАТО сожалеет о прекращении сотрудничества с Россией
globallookpress.com/Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency

НАТО выражает глубочайшее сожаление из-за разрыва отношений с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, блок большую часть времени посвящал укреплению сотрудничества с РФ. Вместе с тем, как утверждает Столтенберг, Москву приглашали к работе над укрепление евроатлантической безопасности.

«Но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом», — сказал он в интервью изданию Vijesti.

При этом НАТО продолжит сохранять двусторонние каналы связи, сообщает «360». Это необходимо для снижения рисков и предотвращения дальнейшего обострения на территории Европы, добавил Столтенберг.

евроатлантическая безопасность йенс столтенберг россия и нато
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