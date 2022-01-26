Столтенберг: НАТО решилась на письменный ответ России в надежде на прогресс в диалоге

Столтенберг: НАТО решилась на письменный ответ России в надежде на прогресс в диалоге Новости
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Североатлантический альянс решил дать письменный ответ России на предложения по гарантиям безопасности, потому что блок серьезно намерен на прогресс в переговорах с Москвой. Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что письменный ответ блока позволил России предоставить более подробные инициативы по уменьшению рисков. По словам Столтенберга, у Москвы также благодаря этому появилась возможность разработать более подробные идеи по укреплению безопасности для себя и Альянса.

Ответ от Североатлантического альянса на инициативы по гарантиям безопасности был передан послу России в Брюсселе. Соответствующей информацией поделились в российском Министерстве иностранных дел.

 
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