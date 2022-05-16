Столтенберг: НАТО продолжит оказывать всевозможное военное содействие Украине

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НАТО следует и дальше оказывать военную помощь Украине. Так считает генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что таким способом организация старается помочь Киеву «достичь победы на поле боя».
«Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн [в Германии], – отметил Столтенберг в ходе пресс-конференции по результатам встречи глав дипведомств стран Альянса в Берлине.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва намерена принимать адекватные меры предосторожности в ответ на возможное размещение ядерного оружия НАТО у российских границ.