Столтенберг: НАТО продолжит оказывать всевозможное военное содействие Украине

«Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн [в Германии], – отметил Столтенберг в ходе пресс-конференции по результатам встречи глав дипведомств стран Альянса в Берлине.