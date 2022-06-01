Столтенберг намерен приехать в Вашингтон для обсуждения расширения НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в скором времени посетит Вашингтон, чтобы обсудить вопрос расширения НАТО. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.
Известно, что визит Столтенберга в Вашингтон состоится в этот четверг. При этом Прайс не стал уточнять, как долго генеральный секретарь НАТО пробудет в столице США. Об этом представитель Госдепа сообщил во время регулярного брифинга.
«Генеральный секретарь НАТО Столтенберг завтра будет находиться здесь с визитом», — заявил Прайс.
Он также ответил на вопрос, надеются ли американские власти на разрешение разногласий между Финляндией, Швецией и Турцией касательно вступления стран в НАТО в ближайшее время. По словам Прайса, данный вопрос будет поднят во время предстоящих дискуссий США с генсеком Альянса.