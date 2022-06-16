Столтенберг: главы МО стран НАТО обсудили усиление обороны и сдерживания в Восточной Европе

По словам Столтенберга, несколько стран НАТО уже заявили о готовности перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу для усиления обороны, однако итоги будут полностью подведены в ходе саммита, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.