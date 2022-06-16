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Столтенберг: главы МО стран НАТО обсудили усиление обороны и сдерживания в Восточной Европе

Столтенберг: главы МО стран НАТО обсудили усиление обороны и сдерживания в Восточной Европе
globallookpress/IMAGO

Министры обороны стран Североатлантического альянса вынесли на обсуждение наращивание сил НАТО на восточном направлении. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, несколько стран НАТО уже заявили о готовности перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу для усиления обороны, однако итоги будут полностью подведены в ходе саммита, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Генсек НАТО подчеркнул, что новая модель обороны включает наращивание воинского присутствия Альянса на восточном направлении, а также усиление контроля и командования.

восточная европа НАТО столтенберг усиление обороны
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