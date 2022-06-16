Столтенберг: главы МО стран НАТО обсудили усиление обороны и сдерживания в Восточной Европе

Министры обороны стран Североатлантического альянса вынесли на обсуждение наращивание сил НАТО на восточном направлении. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, несколько стран НАТО уже заявили о готовности перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу для усиления обороны, однако итоги будут полностью подведены в ходе саммита, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.
Генсек НАТО подчеркнул, что новая модель обороны включает наращивание воинского присутствия Альянса на восточном направлении, а также усиление контроля и командования.