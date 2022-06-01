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Столтенберг анонсировал встречу с представителями Швеции, Финляндии и Турции

Столтенберг анонсировал встречу с представителями Швеции, Финляндии и Турции
globallookpress/IMAGO

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии. Политик об этом заявил время выступления в Вашингтоне.

Столтенберг сообщил о планах на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой обсуждения станет расширение Альянса.

«Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по Альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни», – сказал политик.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции для вступления в НАТО. Указанные страны не примут участие в предстоящем саммите военного блока, если не будут следовать требованиям.

НАТО столтенберг Турция финляндия Швеция
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