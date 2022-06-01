Столтенберг анонсировал встречу с представителями Швеции, Финляндии и Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал заседание высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии. Политик об этом заявил время выступления в Вашингтоне.
Столтенберг сообщил о планах на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой обсуждения станет расширение Альянса.
«Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по Альянсу… С этой целью я созываю встречу в Брюсселе высокопоставленных представителей трех стран в ближайшие дни», – сказал политик.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить условия Турции для вступления в НАТО. Указанные страны не примут участие в предстоящем саммите военного блока, если не будут следовать требованиям.