Столько памяти в смартфонах Redmi Note никогда не было. Redmi Note 11T Pro получит 512 ГБ флеш-памяти в топовой версии

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Перспективные смартфоны Redmi Note 11T засветились в базе регулятора TENAA с двумя каталожными номерами — 22041216UC и 22041216C. Под первым цифробуквенным индексом скрывается Redmi Note 11T Pro, и в его описании обращает на себя внимание объём памяти: 8/128 ГБ в базовой версии и 8/512 ГБ в топовой. Так много флеш-памяти не было ни у одного Redmi Note.

Базовый Redmi Note 11T получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, в топовой версии будет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Обе модели получат экраны с диагональю 6,6 дюйма, но у базового Redmi Note 11T будет аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, а у Redmi Note 11T Pro будет аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Официальная премьера новинок ожидается в текущем месяце.