Столкновение грузовика и пяти легковушек унесло жизнь человека в Домодедово

Массовая авария с участием шести автомобилей произошло в подмосковном Домодедове. В результате погиб человек. Еще один получил травмы, передает пресс-служба МВД Московской области.
По данным сообщения, смертельное ДТП произошло сегодня на 185-м километре трассы А-107. Дорогу не поделили пять легковых автомобилей и грузовик, из-за чего сейчас движение по одной из полос ограниченно.
В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства столкновения станут известны после проверки.
Еще одна смертельная авария произошла ранее в Кемеровской области. Пьяный водитель мотоцикла сбил 14-летнего подростка и сбежал. Позднее мальчик скончался в больнице от полученных травм, сообщал телеканал «360».