Стоимости нефти марки Brent превысила 95 долларов за баррель впервые за восемь лет

Цена за бочку нефти марки Brent подорожала до 95 долларов впервые с октября 2014 года.

Цены на нефть 95 долларов за баррель. Данная цена установилась впервые с 1 октября 2014 года.

Агентство Bloomberg ранее указало, что нефтяные доходы укрепят финансовую мощь Кремля. Непредвиденная энергетическая прибыль в этом году выглядит «ошеломляюще» большой.

Аналитик Spartan Capital Питер Кардийо заявил, что сырье дорожает после объявления Международного энергетического агентства. ОПЕК+ в январе отстал от целевого показателя на 900 тысяч баррелей в сутки, отметил он.

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