Стоимость жилья в Новой Москве за время льготной ипотеки выросла в полтора раза

Стоимость жилья в Новой Москве за время льготной ипотеки выросла в полтора раза Новости
На чтение 2 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Недвижимость на первичном рынке Новой Москвы за 2 года подорожала почти в полтора раза. Стоимость квадратного метра за это время выросла до 208 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики».

Рост стоимости квадрата в 2019 году составил 11%, в 2020 году — на 28%, и в 2021 году — еще на 18%. В течение этого времени количество квартир, выставленных на продажу, менялось в зависимости от появления новых предложений от застройщиков и спроса, связанного с возможностью взять льготную ипотеку.

«К началу 2021 года количество лотов вновь возросло и держалось на высоком уровне — застройщики вводили новые объемы, в то время как ажиотажный спрос затухал. Во второй половине 2021 года объем предложения вновь стал сокращаться, покупатели стремились успеть приобрести квартиру до повышения ставок по ипотеке. В результате в декабре 2021 года количество лотов в продаже находилось на уровне начала 2020 года», — рассказал руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

Минувший год был рекордным по количеству введенной недвижимости. В Новой Москве построили более 4 млн квадратов недвижимости, из которых 3,5 млн. квадратов были жилыми.

Генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков считает, что аренда жилья выгоднее ипотеки. Чтобы ипотека была сопоставима с арендой, ставка по кредиту должна быть в пределах 6,5% годовых.

 
загрузка...
 
москва недвижимость новостройки
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru