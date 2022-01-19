Стоимость жилья в Новой Москве за время льготной ипотеки выросла в полтора раза

Недвижимость на первичном рынке Новой Москвы за 2 года подорожала почти в полтора раза. Стоимость квадратного метра за это время выросла до 208 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики».

Рост стоимости квадрата в 2019 году составил 11%, в 2020 году — на 28%, и в 2021 году — еще на 18%. В течение этого времени количество квартир, выставленных на продажу, менялось в зависимости от появления новых предложений от застройщиков и спроса, связанного с возможностью взять льготную ипотеку.

«К началу 2021 года количество лотов вновь возросло и держалось на высоком уровне — застройщики вводили новые объемы, в то время как ажиотажный спрос затухал. Во второй половине 2021 года объем предложения вновь стал сокращаться, покупатели стремились успеть приобрести квартиру до повышения ставок по ипотеке. В результате в декабре 2021 года количество лотов в продаже находилось на уровне начала 2020 года», — рассказал руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

Минувший год был рекордным по количеству введенной недвижимости. В Новой Москве построили более 4 млн квадратов недвижимости, из которых 3,5 млн. квадратов были жилыми.

Генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков считает, что аренда жилья выгоднее ипотеки. Чтобы ипотека была сопоставима с арендой, ставка по кредиту должна быть в пределах 6,5% годовых.

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