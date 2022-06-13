Стоимость вторичного жилья в России рекордно упала по итогам мая

Заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова в беседе с ТАСС сообщила, что средняя цена на вторичные квартиры в России продолжает падать второй месяц подряд.
По итогам мая жилье на вторичном рынке подешевело на рекордные за последние несколько лет 2,1% — до 78 тысяч рублей.
«При этом в апреле снижение было более сдержанным — на уровне 0,5%. Цена же предложения продолжила расти, прибавив за май 0,6%», — отметила эксперт.
Ахметдинова заявила, что собственники квартир на сегодняшний день заинтересованы в быстрой продаже своей недвижимости. Снижение стоимости обуславливается дисбалансом между спросом и предложением на вторичное жилье.
Аналитики компании «Этажи» ранее предоставили рейтинг российских городов, в которых цена за квадратный метр превышает 150 тысяч рублей, сообщает URA.RU.