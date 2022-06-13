...
Новости0

Стоимость вторичного жилья в России рекордно упала по итогам мая

Стоимость вторичного жилья в России рекордно упала по итогам мая
pxhere.com/PD

Заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова в беседе с ТАСС сообщила, что средняя цена на вторичные квартиры в России продолжает падать второй месяц подряд.

По итогам мая жилье на вторичном рынке подешевело на рекордные за последние несколько лет 2,1% — до 78 тысяч рублей.

«При этом в апреле снижение было более сдержанным — на уровне 0,5%. Цена же предложения продолжила расти, прибавив за май 0,6%», — отметила эксперт.

Ахметдинова заявила, что собственники квартир на сегодняшний день заинтересованы в быстрой продаже своей недвижимости. Снижение стоимости обуславливается дисбалансом между спросом и предложением на вторичное жилье.

Аналитики компании «Этажи» ранее предоставили рейтинг российских городов, в которых цена за квадратный метр превышает 150 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

вторичный рынок жилье квартиры рынок жилья цены на жилье
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.