Стоимость топлива в Германии достигла рекордных значений за последние 50 лет

Эксперты

напомнили, что рост стоимости бензина и дизеля в ФРГ был не столь значительным даже

во времена кризисов, влияющих на котировки нефти: в 1973-1974 годах и в

1979-1980 годах. Не было столь масштабного подорожания и во время мирового

финансового кризиса в 2008-2009 годах.