Стоимость топлива в Германии достигла рекордных значений за последние 50 лет

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Федеральное
статистическое ведомство в Висбадене заявило, что в марте 2022 года стоимость
топлива в ФРГ выросла до рекордных значений за последние 50 лет, сообщает ТАСС.
Бензин
премиум-класса подорожал
с прошлого года на 41,9%, а стоимость дизельного топлива выросла на 62,6%. В
среднем цена топлива в ФРГ поднялась на 47,4%.
Эксперты
напомнили, что рост стоимости бензина и дизеля в ФРГ был не столь значительным даже
во времена кризисов, влияющих на котировки нефти: в 1973-1974 годах и в
1979-1980 годах. Не было столь масштабного подорожания и во время мирового
финансового кризиса в 2008-2009 годах.
Цены на
топливо в ФРГ стали расти на фоне продолжающейся пандемии и обострения
геополитической ситуации, связанной с началом спецоперации РФ на Украине. Отказ ЕС
от поставок нефти и газа из России может спровоцировать новый рост цен и стать
причиной масштабного энергетического кризиса в Европе.
Депутат ГД
Игорь Ананских считает,
что эмбарго российского газа выгодно США, сообщает «ФедералПресс». Америка
хочет продавать Европе свой СПГ, цены на который вырастут на фоне дефицита сырья из-за отказа от российских поставок.