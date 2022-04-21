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    Стоимость топлива в Германии достигла рекордных значений за последние 50 лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Стоимость топлива в Германии достигла рекордных значений за последние 50 лет

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    pixabay.com/PD

    Федеральное
    статистическое ведомство в Висбадене заявило, что в марте 2022 года стоимость
    топлива в ФРГ выросла до рекордных значений за последние 50 лет, сообщает ТАСС.

    Бензин
    премиум-класса подорожал
    с прошлого года на 41,9%, а стоимость дизельного топлива выросла на 62,6%. В
    среднем цена топлива в ФРГ поднялась на 47,4%.

    Эксперты
    напомнили, что рост стоимости бензина и дизеля в ФРГ был не столь значительным даже
    во времена кризисов, влияющих на котировки нефти: в 1973-1974 годах и в
    1979-1980 годах. Не было столь масштабного подорожания и во время мирового
    финансового кризиса в 2008-2009 годах.

    Цены на
    топливо в ФРГ стали расти на фоне продолжающейся пандемии и обострения
    геополитической ситуации, связанной с началом спецоперации РФ на Украине. Отказ ЕС
    от поставок нефти и газа из России может спровоцировать новый рост цен и стать
    причиной масштабного энергетического кризиса в Европе.

    Депутат ГД
    Игорь Ананских считает,
    что эмбарго российского газа выгодно США, сообщает «ФедералПресс». Америка
    хочет продавать Европе свой СПГ, цены на который вырастут на фоне дефицита сырья из-за отказа от российских поставок.

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