Стоимость продуктов и техники в России начала снижаться

Согласно

данным Росстата, в первую неделю апреля на 5% подешевели огурцы, на 5,3% —

помидоры, на 4,8% — бананы, причем несмотря на то, что они привозятся в РФ

из-за границы. Баклажаны и кабачки упали в цене в 1,5 раза. Практически

остановилось подорожание сахара — цена за неделю на него поднялась всего на

0,9%.