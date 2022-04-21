Стоимость продуктов и техники в России начала снижаться

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Торговые
сети стали снижать стоимость продуктов и бытовой техники. После мартовского
ажиотажного спроса и подорожания цены на них стали падать, сообщает «Российская
газета».
Планшеты и
ноутбуки уже подешевели
почти на четверть. На это повлияли укрепление курса рубля, падение спроса и
прекращение паники.
Надеяться на
еще более ощутимое падение цен на технику и продукты пока преждевременно. Стоимость
сырья, упаковки и логистики растет.
Согласно
данным Росстата, в первую неделю апреля на 5% подешевели огурцы, на 5,3% —
помидоры, на 4,8% — бананы, причем несмотря на то, что они привозятся в РФ
из-за границы. Баклажаны и кабачки упали в цене в 1,5 раза. Практически
остановилось подорожание сахара — цена за неделю на него поднялась всего на
0,9%.
Глава сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил о способности региона обеспечить свининой всю страну, сообщает «ФедералПресс». В Челябинском регионе мясо производится с профицитом, так что им можно обеспечивать не только Урал, но и поставлять в другие субъекты РФ.