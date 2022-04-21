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    Стоимость продуктов и техники в России начала снижаться

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Стоимость продуктов и техники в России начала снижаться

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    pixabay.com/PD

    Торговые
    сети стали снижать стоимость продуктов и бытовой техники. После мартовского
    ажиотажного спроса и подорожания цены на них стали падать, сообщает «Российская
    газета».

    Планшеты и
    ноутбуки уже подешевели
    почти на четверть. На это повлияли укрепление курса рубля, падение спроса и
    прекращение паники.

    Надеяться на
    еще более ощутимое падение цен на технику и продукты пока преждевременно. Стоимость
    сырья, упаковки и логистики растет.

    Согласно
    данным Росстата, в первую неделю апреля на 5% подешевели огурцы, на 5,3% —
    помидоры, на 4,8% — бананы, причем несмотря на то, что они привозятся в РФ
    из-за границы. Баклажаны и кабачки упали в цене в 1,5 раза. Практически
    остановилось подорожание сахара — цена за неделю на него поднялась всего на
    0,9%.

    Глава сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил о способности региона обеспечить свининой всю страну, сообщает «ФедералПресс». В Челябинском регионе мясо производится с профицитом, так что им можно обеспечивать не только Урал, но и поставлять в другие субъекты РФ. 

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