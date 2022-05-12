Стоимость криптовалюты LUNA сегодня упала более чем 90% на фоне просадки стейблкоина UST

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В среду, 11 мая, алгоритмический стейблкоийн экосистемы Terra — TerraUSD (UST) — продолжил утрачивать привязку к доллару США (важнейшая характеристика для каждого стейблокоина). Используемая для его выпуска криптовалюта LUNA обрушилась более чем на 90%

LUNA стала первой монетой в истории, вошедшей в рейтинг топ-10 криптовалют, а затем обесценившейся на 95%. Инвесторы активно выводят средства из этого служебного токена блокчейна Terra по причине краха основной модели экосистемы.

Своей целью Terra называла создание моста между традиционными финансами и криптовалютами. Для этого проект запустил несколько стейблкоинов, включая привязанный к доллару США UST. За соответствие курса 1 : 1 отвечает алгоритм взаимодействия UST и LUNA, внутренней монеты системы с плавающим курсом. Из-за этого UST называют алгоритмическим, или децентрализованным, стейблкоином.

Действующий на блокчейне протокол Anchor гарантировал доходность 20% годовых за стейкинг UST.

У этой модели было две проблемы: первая — доходы Anchor покрывали лишь 30% выплачиваемой прибыли за стейкинг. И вторая — привязку к доллару обеспечивал алгоритм арбитража, который в определённой степени зависел от спроса на LUNA. Арбитражеры могли менять на Terra UST по курсу 1 : 1 с долларом через этот служебный токен.

Первоначальными причинами снижения UST к 0,98 USD и ниже стали распродажа на криптовалютном рынке и действия неизвестного продавца, реализовавшего 8 мая стейблкоин на 300 млн долл. Это сопровождалось, вероятно, специально, спровоцированным обсуждением слабости UST в соцсетях, что привело к панике и значительному давлению со стороны других участников рынка. Какое-то время маркетмейкеры пытались сдержать курс UST за счёт реализации Bitcoin и других криптоактивов, но это не спасло ситуацию.





На текущий момент Luna Foundation продала все свои BTC-резервы и ищет минимум 1 млрд долл. США для поддержки UST.





По этому вопросу якобы уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, среди которых Alameda. При этом LUNA не единственная монета, которая испытывает сложности, — альткойны проектов Cardano и Polkadot, к примеру, на фоне падения рынка потеряли 11,5% и 12,5% цены соответственно.