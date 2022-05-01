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    Стоимость iPhone в России снизилась на 30 процентов за последние две недели

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Стоимость iPhone в России снизилась на 30 процентов за последние две недели

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    pixabay.com/jessbaileydesign

    Смартфоны от компании Apple стали доступнее для россиян. За последние две недели они потеряли в цене до 30 процентов, передает газета «Известия».

    Одним фактором снижения цены стало укрепление рубля по отношению к доллару. Так, стоимость iPhone 11 во многих уже вернулась к февральским показателям, пояснил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

    «Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например iPhone 11, цены уже сопоставимы с февральскими», — отметил он.

    Еще одной причиной стала стабилизация спроса. Это позволило ретейлерам вернуть скидки и акции для привлечения покупателей. Вместе с этим примерно на 31 и 15 процентов подешевели смартфоны Xiaomi и Samsung соответственно.

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