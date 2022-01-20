Стоимость древесины на территории Украины достигла рекордных значений

Цены на дрова на Украине резко подскочили во второй половине 2021 года. Средняя стоимость лотов на биржевых аукционах увеличилась сразу на 35%, а рекордное повышение составило 602%, сообщает «Взгляд.ру».

Украинская энергетическая биржа продала 3,14 млн кубометров древесины на сумму 7,91 млрд гривен в прошлом году. Удалось реализовать 92% от объема выставленной на торги продукции.

Газ для населения традиционно подорожал. Многие украинцы стали отапливать свои жилища дровами, в том числе квартиры в многоэтажных домах. Воспользовавшись спросом, государственные лесхозы стали повышать цены. Стартовая цена кубометра на торгах приблизилась к 27 долларам, что позволило получить более 70 млн долларов дополнительного дохода во второй половине 2021 года.

Польский Gaz-System и «Оператор ГТС Украины» продолжают вести публичные консультации по проекту увеличения транзитных мощностей. Суть переговоров заключается в разработке иных вариантов увеличения объемов взаимной прокачки газа, которых просто не существует.

В начале января экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не исключил воровство российского газа из транзитной трубы, если украинской стороне не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов, сообщает URA.RU.

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