Стоимость древесины на территории Украины достигла рекордных значений

Стоимость древесины на территории Украины достигла рекордных значений Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Цены на дрова на Украине резко подскочили во второй половине 2021 года. Средняя стоимость лотов на биржевых аукционах увеличилась сразу на 35%, а рекордное повышение составило 602%, сообщает «Взгляд.ру».

Украинская энергетическая биржа продала 3,14 млн кубометров древесины на сумму 7,91 млрд гривен в прошлом году. Удалось реализовать 92% от объема выставленной на торги продукции.

Газ для населения традиционно подорожал. Многие украинцы стали отапливать свои жилища дровами, в том числе квартиры в многоэтажных домах. Воспользовавшись спросом, государственные лесхозы стали повышать цены. Стартовая цена кубометра на торгах приблизилась к 27 долларам, что позволило получить более 70 млн долларов дополнительного дохода во второй половине 2021 года.

Польский Gaz-System и «Оператор ГТС Украины» продолжают вести публичные консультации по проекту увеличения транзитных мощностей. Суть переговоров заключается в разработке иных вариантов увеличения объемов взаимной прокачки газа, которых просто не существует.

В начале января экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не исключил воровство российского газа из транзитной трубы, если украинской стороне не удастся обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов, сообщает URA.RU.

 
загрузка...
 
дрова кризис на украине Украина экономика украины
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru