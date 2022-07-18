Стоимость билетов на концерт Меладзе достигла 70 тысяч рублей

Исполнитель хита «Салют, Вера!» запланировал тур на 2023 год. В марте он выступит в Москве в концертном зале Барвиха Luxury Village. Стоимость билетов варьируется от 2 до 70 тысяч рублей — последних на данный момент нет в свободной продаже.