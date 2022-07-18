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Стоимость билетов на концерт Меладзе достигла 70 тысяч рублей

Стоимость билетов на концерт Меладзе достигла 70 тысяч рублей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Валерий Мелазде возвращается к концертной деятельности. Выяснилось, сколько будут стоить билеты на концерт артиста.

Исполнитель хита «Салют, Вера!» запланировал тур на 2023 год. В марте он выступит в Москве в концертном зале Барвиха Luxury Village. Стоимость билетов варьируется от 2 до 70 тысяч рублей — последних на данный момент нет в свободной продаже.

Ранее выяснилось, что Мелазде выступит на закрытой вечеринке в Монако. Стоимость билетов на концерт певца за границей начинается от 750 евро.

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RusNewsToday24
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