Стоимость билетов на концерт Меладзе достигла 70 тысяч рублей

Певец Валерий Мелазде возвращается к концертной деятельности. Выяснилось, сколько будут стоить билеты на концерт артиста.
Исполнитель хита «Салют, Вера!» запланировал тур на 2023 год. В марте он выступит в Москве в концертном зале Барвиха Luxury Village. Стоимость билетов варьируется от 2 до 70 тысяч рублей — последних на данный момент нет в свободной продаже.
Ранее выяснилось, что Мелазде выступит на закрытой вечеринке в Монако. Стоимость билетов на концерт певца за границей начинается от 750 евро.