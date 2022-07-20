Стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве составляет 4 млн рублей

Стоимость аренды жилья в Москве стала снижаться. Квартиру в хорошем состоянии и с приличной мебелью в столице можно снять в среднем за 68,3 тысячи рублей. Об этом сообщает сайт «Вести Подмосковья».
Глава агентства недвижимости Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе отметил, что можно найти и совсем дешевые варианты. К примеру, у станции метро «Коммунарка» предлагают снять квартиру-студию площадью 17 кв.м. за 10 тысяч рублей, однако там нет ни мебели, ни ремонта, ни даже оборудованного санузла.
Аренда самой дорогой квартиры в Хамовниках площадью 375 кв.м. обойдется в 4 млн рублей в месяц.
Стоимость аренды 2-комнатных квартир в последнее время снизилась на 10,7% (на 7,2 тысячи рублей). В среднем аренда двушки обойдется в 60,4 тысячи рублей в месяц.
Подешевела и аренда трешек — на 8,9% (10,7 тысяч рублей). Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры сейчас составляет 109,5 тысячи рублей.
Цены на аренду однокомнатных квартир упали только на 0,8% (350 рублей) — в среднем до 45,6 тысячи рублей.
Эксперты прогнозируют рост стоимости аренды жилья в Сочи в августе, сообщает «ФедералПресс». Это связано с наплывом туристов.