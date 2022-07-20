Стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве составляет 4 млн рублей

Глава агентства недвижимости Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе отметил, что можно найти и совсем дешевые варианты. К примеру, у станции метро «Коммунарка» предлагают снять квартиру-студию площадью 17 кв.м. за 10 тысяч рублей, однако там нет ни мебели, ни ремонта, ни даже оборудованного санузла.