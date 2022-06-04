Сто дней спецоперации: военный эксперт Евсеев указал на надлом в рядах ВСУ

Украина фактически полностью превратилась в тоталитарное государство, лидер которого вынужден врать, убеждая граждан идти на бессмысленные жертвы. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, подводя итоги 100 дней российской спецоперации, передает «Украина.ру».
Киев прекрасно понимал, что военным путем не сможет решить противоречия с Россией, однако все равно пошел по нему. В этом, считает специалист, виноват Запад с его пропагандой.
«Украина — крупное государство. Режим там если не тоталитарный, то достаточно жесткий. Поддержка этого режима Западом создает иллюзию у украинского народа, что он может выстоять. Информационная война искажает ситуацию, особенно, в отношении погибших», — убежден военный эксперт.
Он привел в пример недавнее признание президента Украины Владимира Зеленского, сказавшего, что ВСУ ежедневно теряют от 60 до 100 военнослужащих убитыми и около 500 раненых. По словам Евсеева, названные цифры говорят о том, что украинский лидер откровенно замалчивает реальные потери, чтобы поддерживать остатки боевого духа. С каждым днем делать это все сложнее.
«Моральный дух украинцев падает. Они понимают, что в Европе их никто не ждет. И «Азовсталь» сдалась именно потому, что они сломались. Надлом идет, но он не такой быстрый. Слишком долго их обрабатывали. Нужно время. Время работает на нас, а не на них. Не зря же они вывозят картины и зерно. Они понимают, что обречены. Просто механизм репрессий пока позволяет удерживать ситуацию. Американцы блокируют любые попытки переворота», — констатировал Евсеев.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.