Сто дней спецоперации: военный эксперт Евсеев указал на надлом в рядах ВСУ

«Моральный дух украинцев падает. Они понимают, что в Европе их никто не ждет. И «Азовсталь» сдалась именно потому, что они сломались. Надлом идет, но он не такой быстрый. Слишком долго их обрабатывали. Нужно время. Время работает на нас, а не на них. Не зря же они вывозят картины и зерно. Они понимают, что обречены. Просто механизм репрессий пока позволяет удерживать ситуацию. Американцы блокируют любые попытки переворота», — констатировал Евсеев.