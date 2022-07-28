Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского паспорта

Американский актер Стивен Сигал не хочет терять российское гражданство.
Сигал стал гражданином России шесть лет назад. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому американскому актеру выдали российский паспорт. Знаменитость по сей день не собирается с ним расставаться.
«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — сообщила звезда фильма «В осаде» РИА Новости.
В апреле Сигал отпраздновал 70-летний юбилей в Москве. В связи с этим, украинские СМИ начали выражать свое недовольство голливудскому актеру, пишет «Царьград».