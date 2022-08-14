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Стивен Сигал двумя словами объяснил желание остаться в России

Стивен Сигал двумя словами объяснил желание остаться в России
Kremlin Pool/Global Look Press

Голливудский актер, режиссер и продюсер, гражданин России Стивен Сигал объяснил в эфире программы «Соловьев Live», почему решил остаться в РФ, передает CTNews.

Вернувшись из Донбасса, где проходили съемки документального фильма о преступлениях киевского режима, знаменитый актер и режиссер принял участие в программе Владимира Соловьева.

Ведущий поинтересовался у звезды, почему он — человек, долгое время живший и работавший в США, – решил остаться в России, когда некоторые его коллеги по профессии — напротив, предпочли покинуть родную страну. Чтобы объяснить свое желание жить в РФ, Сигалу хватило двух слов: «я — русский».

«Потому что я — русский. Это мой дом», — лаконично ответил актер.

В конце июля звезда Голливуда заверил, что никогда не откажется от российского паспорта, который получил из рук президента РФ в 2016 году.

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