Стивен Сигал двумя словами объяснил желание остаться в России

Ведущий поинтересовался у звезды, почему он — человек, долгое время живший и работавший в США, – решил остаться в России, когда некоторые его коллеги по профессии — напротив, предпочли покинуть родную страну. Чтобы объяснить свое желание жить в РФ, Сигалу хватило двух слов: «я — русский».