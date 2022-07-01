Стив Джобс посмертно награждён Президентской медалью Свободы

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Легендарный глава Apple Стив Джобс был посмертно награждён Президентской медалью Свободы.





Нынешний глава США Джо Байден назвал Джобса в числе других значимых для страны людей, которые удостоились данной награды.

Стив Джобс был соучредителем, главным исполнительным директором и председателем Apple, генеральным директором Pixar и занимал ведущую роль в компании Walt Disney. Его дальновидность, воображение и творческий подход привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять способ общения в мире, а также трансформируют компьютерную, музыкальную, киноиндустрию и индустрию беспроводных технологий.

Кроме Джобса в список медалистов попали ещё 16 человек.

Президент Байден давно сказал, что Америку можно определить одним словом: возможности. Эти семнадцать американцев демонстрируют силу возможностей и воплощают душу нации — трудолюбие, настойчивость и веру. Они преодолели серьезные препятствия на пути к впечатляющим достижениям в искусстве и науке, посвятили свою жизнь защите самых уязвимых из нас и мужественно действовали, чтобы добиться перемен в своих сообществах и во всем мире, прокладывая путь для будущих поколений

Президентская медаль Свободы является одной из двух высших наград в США, которые может получить гражданское лицо. Медалью награждают людей, внёсших существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всём мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира.

Награды будут вручены в Белом доме 7 июля.