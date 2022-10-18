Стилист Влад Лисовец о запрете “пропаганды ЛГБТ”: “Надо отвлекать от повышения цен и уровня жизни”

Влад Лисовец

Стилист Влад Лисовец опубликовал в инстаграме* пост, в котором высказался о новом законе, запрещающем “пропаганду ЛГБТ” и отрицание семейных ценностей. Лисовец предложил дополнить закон и внести поправки еще “о пропаганде хамства, грубости, безвкусицы, нетрадиционного низкого поведения для традиционного человека, духовной бедности (походы в церковь не всех спасают от злости) и прочих низменных проявлений в поведении современной личности”.

Понятно, что тюрьмы не справятся с потоком таковых, да и как принимать законы против большинства? Встанет общество, как лошади на дыбы, начнется бунт. Но потихоньку начать было бы неплохо для России. Раз хотят запретить литературу и фильмы, где есть сцены нежности и любви однополых пар, может, тогда запретить и фильмы с убийством, зверством и низким поведением в обществе, все запретить, кроме советских фильмов: дети же видят! Хоть это, как и все остальное, есть в жизни, и отрицать это глупо.

Но в наших верхах так заведено, надо отвлекать от повышения цен, уровня жизни, потакать обществу и ее потребностям. Только вот есть один момент, и очень важный: хорошо бы конкретику внести — что именно будет считаться пропагандой?! Чтобы россиянин/ка понимал, что можно, а что — статья! В случае с хамством понятно: нагрубил, унизил, обидел, вот свидетели, хотя у нас они тоже не всегда реальные, — идешь под статью. А вот в случае “ЛГБТ-пропаганды” среди взрослых очень непонятно. Вот две девушки своеобразно одетые, веселые, идущие за руку (мне приятно таких видеть) — это пропаганда? Или что?!

Кто будет решать, что стиль, а что пропаганда? Сейчас тут, в сетях, даже запрещенных на территории РФ, злословят и решают Домохозяйки, ФиалковыеФеи, у кого стоят подписи к аватару “Я несу свет” и “Мир в добре”, а рот (простите) в говне. Закрытые аккаунты, а если и открытые, то лучше бы глаза мои этого не видели. Кто это будет решать и с каким образованием?! Вообще, мне жаль того взрослого, которого можно пропагандой склонить на другую сторону: значит, лгал себе, хотел, думал, нечестен с собой, ждал этого момента жизни (хотя лучше уйти к женщине, чем быть битой неизменным мужчиной), или получается, что там, наверху, понимают, что их народ хоть и взрослый, но сомневающийся, зажат страхами, так и не понял, куда совать свой орган, что облизывать и что с жопой своей делать и вообще для чего еще она ему нужна?! У меня просьба к верхам, так как любой человек вправе решать, как ему выглядеть и какие волосы, маникюр и серьги носить: составьте подробные пункты. Как соответствовать вам, незаурядно одетым большевикам, чтобы не нарушать ваших “армейских” законов.

Ведь у любого человека есть выбор, кем, с кем, в чем, как и где прожить, не нарушая законов. Чтобы диванные “эксперты” не разлагали себя изнутри, не обсуждали за отличающийся внешний вид, ну и, конечно, за отличающуюся точку зрения” (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подытожил Лисовец.

На днях в Госдуме прошло заседание, где обсуждался закон о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений и отрицания традиционных ценностей. Законопроект был в июле внесен группой депутатов от КПРФ, “Справедливой России — За правду” и “Родины”. Цель нового закона, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, — “защитить граждан, защитить права, защитить от пропаганды”. Существенное отличие от закона, который сейчас действует в РФ, — это то, что он затронет всех граждан независимо от возраста, а не только несовершеннолетних.

Депутат Госдумы от “Единой России” Александр Хинштейн назвал примером “пропаганды ЛГБТ” мультфильм “Свинка Пеппа”, где в одной из серий белая медведица рисует портрет своей семьи с двумя мамами. По его словам, ограничение будет распространяться на интернет, СМИ, книги, аудиовизуальные сервисы, кинематограф и рекламу. Российские издатели уже выразили опасения, что из-за нового закона в опалу попадут многие классические произведения, ведь, согласно ему, нарушением принципа семейных ценностей может считаться даже измена Анны Карениной. Законотворцы настаивают на том, что классики это не коснется, так как главное, чтобы не создавался “позитивный образ” ЛГБТ-отношений и нетрадиционных ценностей. Например, Хинштейн считает, что романа Владимира Набокова “Лолита” запрет не коснется, поскольку “ни один разумный человек, прочитав фильм и посмотрев книгу, не захочет повторить судьбу их героини”.

А если инициативные законотворцы — ЛГБТ-борцы вдруг сочинения Платона откроют или на стихи Сапфо случайно нарвутся (хотя в каких обстоятельствах? Даже страшно!). У нас останутся только Пушкин по старой памяти да песни Юркисса с женщиной его,

— написал телеграм-канал “Антиглянец“.

Что касается наказания за нарушение закона, штрафы для физлиц составят до 800 тысяч рублей, а для юрлиц — до 10 миллионов. Законопроект рассмотрят уже 27 октября.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией