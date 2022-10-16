Стилист Рогов вспомнил о капризах Дапкунайте на съемках

Стилист Александр Рогов принял участие в YouTube-программе «Света вокруг света». В рамках шоу он рассказал о капризах актрисы Ингеборги Дапкунайте на съемках.
Рогов признался, что Дапкунайте «вынесла мозг» всей съемочной команде в рамках работы над одним из проектов. Сначала ей понравился наряд и свет в студии, а затем она и вовсе покинула площадку.
«Сказала: “Это плохо, я так не оденусь. Косметика у визажиста не такая, мне нужна гипоаллергенная. Неправильно стоит свет”. И ушла», — вспомнил стилист.
Однако позже артистка все-таки вернулась. Она заявила, что команда Рогова успешно прошла ее проверку.